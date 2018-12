Evento scuola digitale a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 NOV - Inaugurata a Campobasso 'Molibyte 4.0' - #FuturaCampobasso, la tre giorni di formazione, dibattiti, laboratori ed esperienze sulla Scuola digitale e sugli sviluppi del Piano nazionale scuola digitale (Pnsd).

L'evento a tappe, che ha già attraversato l'Italia, è promosso dal ministero dell'Istruzione, e organizzato in collaborazione con l'IIS 'Pertini-Montini-Cuoco', in qualità di scuola polo per la progettazione e il coordinamento tecnico-operativo e con l'ITST 'G. Marconi', in qualità di scuola polo per la formazione. L'apertura della manifestazione coincide con la 'Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2018', tema al quale verrà dedicato ampio spazio durante la gara ad alto tasso innovativo, 'Hacking for School Safety', l'Hackathon nazionale dedicato alla co-progettazione di migliori soluzioni per garantire la sicurezza nelle scuole che riunirà 80 studenti delle scuole secondarie, provenienti da 17 regioni.



