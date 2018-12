Accoltella conoscente, arrestato

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 NOV - Lo incontra in via Udine nei pressi dell'abitazione, discute animatamente e poi tira fuori un coltello e, preso dall'ira, lo colpisce al braccio, ad una spalla e al petto. E' accaduto questa mattina a Termoli, in contrada Porticone, quartiere periferico di Termoli.

Ad accoltellare l'uomo di 54 anni, sembrerebbe per futili motivi, un netturbino della città, dipendente 50enne della 'Teramo Ambiente', l'azienda che gestisce la raccolta differenziata. L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, intorno alle 7.30, avrebbe discusso con il 54enne per motivi legati al pagamento di alcuni lavori privati effettuati da quest'ultimo. Il 50enne dopo avere ferito l'uomo con tre coltellate è fuggito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise che hanno trasferito al San Timoteo di Termoli il ferito che non è in pericolo vita, mentre i carabinieri hanno avviato una caccia all'uomo conclusasi nell'arco di un'ora.



