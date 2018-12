Riprendono udienze giudice Pace Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 21 NOV - Riprendono le udienze civili e penali di competenza del Giudice di pace di Isernia. Si svolgeranno presso l'aula consiliare della Provincia che ha anche messo a disposizione, in via provvisoria, alcune stanze in attesa del definitivo trasferimento in altri locali. Il provvedimento è stato emesso dal presidente del Tribunale, Vincenzo Di Giacomo.

Lo scorso 12 novembre con propria ordinanza il sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, aveva vietato per motivi di carattere igienico-sanitario l'utilizzo dei locali del Giudice di pace. Provvedimento che aveva indotto il presidente del Tribunale a dichiarare, nella stessa giornata, la sospensione di tutte le udienze e delle altre attività giurisdizionali.



