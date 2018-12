Corecom,concorso studenti su 'fake news'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 NOV - 'Occhio alla bufala! Uno spot contro le fake news'. È il tema del concorso promosso dal Corecom Molise e Unimol, con il patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale (Usr), rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Obiettivo è sensibilizzare e formare i ragazzi sul tema attraverso un breve spot di comunicazione sociale. I primi tre spot classificati saranno trasmessi da emittenti, web tv e quotidiani online molisani che si renderanno disponibili alla diffusione e attraverso i canali di comunicazione digitale ufficiali di Corecom, Università e Usr. Le tre classi vincitrici riceveranno un premio in denaro, rispettivamente di 3.000, 2.000 e 1.000 euro, per acquisto di materiale o realizzazione di attività didattiche. Per i vincitori del concorso è previsto un viaggio didattico nella redazione di una testata nazionale o finalizzato alla partecipazione a un programma televisivo a carattere culturale.

"Siamo particolarmente sensibili alla questione della pubblicazione e diffusione di notizie non vere - commenta il presidente del Corecom, Fabio Talucci - Le fake news rappresentano una realtà falsata dalla quale si possono generare opinioni e considerazioni prive di fondamento. Le istituzioni hanno il compito di contrastare questo fenomeno che ormai dilaga nel contesto informativo e comunicativo globale, anche grazie a una sempre maggiore diffusione dei social network. In questo preoccupante contesto abbiamo voluto porre in essere un'iniziativa concreta ponendo a protagonisti di questa battaglia le giovani generazioni che sono le prime potenziali 'vittime'. Un esercizio di promozione e difesa della verità, quello che chiediamo - ha concluso - ma anche un contributo alla salvaguardia di alcuni elementi essenziali della democrazia".

(ANSA).