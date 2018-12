Giudice Pace, verso udienze in Provincia

(ANSA) - ISERNIA, 19 NOV - "Le udienze del Giudice di Pace di Isernia potranno essere svolte nella Sala Consiliare della Provincia fino a quando non si troverà un'altra soluzione". La proposta arriva dal presidente dell'ente Lorenzo Coia, dopo la chiusura degli uffici di via Borgo Nuovo, per ragioni igienico-sanitarie, e la sospensione dell'attività del Giudice di Pace. Coia, in una nota ufficiale, precisa che "la concessione, in via temporanea, sarà gratuita e prevede anche l'utilizzo della sala d'attesa e di altre due stanze al primo piano del Palazzo della Provincia". L'altra ipotesi praticabile, sempre perché gratuita, potrebbe essere il trasferimento della sede in alcuni locali della Motorizzazione Civile a Sant'Agapito (Isernia), ma ci sono forti resistenze in merito, da parte degli addetti ai lavori, perché lontana dal Tribunale di Isernia.

