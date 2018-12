Sindacati, sollevati da proroga cigs Gam

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 NOV - "Siamo sollevati per la firma della cassa integrazione straordinaria che mette in sicurezza i lavoratori della Gam, ma siamo delusi dal ruolo svolto dalla politica regionale". Così, in una nota congiunta le organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil commentano la vicenda dei 262 ex lavoratori dell'azienda avicola in concordato preventivo che "ancora una volta hanno assunto su sé stessi l'onere di scongiurare un dramma sociale e con spirito di grande solidarietà fra lavoratori e responsabilità verso il proprio territorio tornano a scommettere sul rilancio della filiera avicola". "In questa annosa vertenza - osservano - il ruolo della Regione è determinante, alla politica spetta più di tutti il compito di assunzione di responsabilità e di ricerca di tutte le soluzioni per la risoluzione positiva delle vertenze".

Occorre, dunque, "un'azione coraggiosa e di grande sensibilità per creare sviluppo economico e occupazionale che concorra al bene della fasce più deboli del territorio".