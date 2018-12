Salone 'OrientaMenti', Molise in vetrina

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 NOV - Il Molise a Genova, al 'Salone OrientaMenti', forum nazionale sull'Istruzione e Formazione professionale. Un incontro di studio, workshop e confronto formativo con i colleghi liguri al quale ha partecipato l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Di Baggio.

L'esponente dell'esecutivo "ha ottenuto il plauso dei presenti con un sentito intervento sulla necessità di stimolare i giovani a creare e cercare le opportunità di studio e di lavoro, in palese controtendenza con il lassismo, tipico di politiche populiste, come il reddito di cittadinanza che provocano un deterioramento mentale e un decadimento culturale e sociale".

L'assessore ha illustrato le iniziative che l'amministrazione sta mettendo in campo nel settore dell'istruzione e formazione professionale. Poi, la visita allo stand dedicato al Molise, dove l'ITS Fondazione D.E.Mo.S. ha allestito il progetto 'Bio 4.0 in serra', un modello di trasferimento tecnologico e didattica esperienziale nella coltivazione biologica automatizzata in serra.