Droga sotto lavandino in scuola a Larino

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 15 NOV - Droga nascosta sotto il lavandino di una toilette di una scuola di Larino. A scoprirla le unità cinofile di Chieti al seguito dei Carabinieri della stazione frentana nel corso di controlli a sorpresa negli istituti superiori del paese all'indomani di quelli condotti a Santacroce di Magliano (Campobasso). I militari sono entrati nelle classi con i cani antidroga ed estendendo le verifiche al perimetro esterno dello stabile, ai locali di pertinenza delle scuole, comunque in uso agli studenti anche per attività extra-didattiche. Nel corso dell'ispezione sono stati rinvenuti circa tre grammi di marijuana, un grammo di hashish e un trita erbe, occultati sotto il lavandino di un bagno. Il trita erba è utilizzato per ottenere una perfetta estrazione dei principi attivi contenuti nella marijuana, assicurandosi così una combustione omogenea. Sono in corso verifiche per stabilire la provenienza della sostanza stupefacente e chi la deteneva.

(ANSA).