Gong molisano per Ennio Morricone

(ANSA) - AGNONE, 11 NOV - Un colpo di gong per scandire i 90 anni del maestro Ennio Morricone. È il dono che le sorelle hanno inteso dedicare al più amato, fecondo e stimato compositore italiano, premio Oscar, celebrato in tutto il mondo.

Si tratta di un gong preparato, in esclusiva per l'artista, dalla Pontificia Fonderia di campane Marinelli di Agnone, la storica azienda che da mille anni produce strumenti sonori in bronzo. Il disco metallico, dal diametro di circa 30 cm, nota musicale SOL, è sospeso ad un'artistica struttura in ferro battuto anch'essa realizzata artigianalmente presso l'officina di Agnone e alla sua base ne reca i simboli. Già da un po' di tempo una speciale campana Marinelli fa bella mostra di sé in casa Morricone ed è un recente dono della famiglia Totaro a ricordo del 60/o anniversario di matrimonio del grande Maestro.

Anche il gong, come la campana, è un primordiale strumento a percussione il cui tocco prolungato richiama molti significati ed emozioni.