Hammers Rugby in campo contro violenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 NOV - Una palla ovale contro la violenza, ma soprattutto cinque squadre di rugby femminile under 18 a contendersela con gioia sul terreno da gioco dell'ex Romagnoli di Campobasso per dare voce e sostenere le donne vittime di violenze, facendo proprio lo spirito dell'iniziativa 'Nessuna violenza, nessun violento' allestita dal Comune di Campobasso e coordinata dalla Consulta Comunale femminile di Campobasso. Questo è il programma del rugby in rosa firmato Hammers Campobasso che con le loro Ladies under 18, dalle 12 di domani, daranno vita insieme ad Amatori Napoli, Partenope, Tetras Rugby e Le Longobarde, alla tappa molisana del campionato interregionale under 18 femminile di rugby a 7. In occasione della gare le Ladies degli Hammers Rugby Campobasso distribuiranno materiale informativo sulle tematiche dell'iniziativa 'Nessuna violenza, nessun violento': le giocatrici al momento di scendere in campo leggeranno insieme un messaggio contro la violenza. (ANSA).