Niro,Commissione Affari Consiglio Europa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 NOV - Vincenzo Niro è stato eletto primo vice presidente della Commissione Affari Correnti del Consiglio d'Europa. Candidato unico del Ppe è stato votato durante l'assemblea plenaria in corso a Strasburgo. Sono quattro i vice presidenti che affiancheranno la neo eletta presidente della Commissione, la tedesca Gabriele Neff, ma il ruolo di "primo vice presidente", colui che sostituirà la Neff ogni qualvolta sia necessario, è stato attribuito a Vincenzo Niro che siede in Commissione Affari Correnti in qualità di membro della Camera delle Regioni. "Sono onorato di aver ricevuto questo attestato di fiducia da parte dei colleghi della Commissione che, indifferentemente dall'appartenenza politica, hanno valutato positivamente il mio operato in questi anni - dice l'assessore molisano - Sono membro del Consiglio di Europa e della Commissione Affari Correnti dal 2016 e credo fortemente che il lavoro di collaborazione e confronto sia fondamentale per migliorare i servizi offerti ai cittadini".



Data ultima modifica 08 novembre 2018 ore 11:38