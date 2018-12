Ladri in scuola Termoli, rubati 50 pc

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 NOV - Furto nella notte alla scuola 'Principe di Piemonte' di Termoli. I ladri sono entrati forzando prima un cancello, poi una porta di ingresso laterale dell'edificio situato in piazza Monumento, in centro città. Una volta all'interno hanno scollegato circa 50 computer, utilizzati per le lavagne multimediali, per poi portarli via insieme a tablet e soldi in contanti trovati in una cassaforte, scassinata e abbandonata davanti alla porta di ingresso. Il personale, che stamattina entrando ha trovato i locali messi a soqquadro, ha immediatamente allertato i Carabinieri, giunti sul posto per effettuare subito un primo sopralluogo e i rilievi. (ANSA).