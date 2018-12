Molise ha il primo sommelier della birra

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 NOV - Il Molise ha il suo primo sommelier della birra. Il campobassano Antonio Raffone ha conseguito il diploma di 'International Biersommelier' presso la 'Doemens Academy', fondata nel 1895 a Monaco di Baviera da Albert Doemens. Antonio, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale dalle mani di Stefan Grauvogl, considerato uno dei massimi esperti di birra a livello mondiale, è dunque il primo 'Biersommelier' molisano ed è proprio dalla 'regione che non esiste' che è iniziata la sua carriera nel mondo della birra. Conseguito il diploma 'Biersommelier', è ora in procinto di iniziare il prestigioso corso di studio internazionale 'Master of Beer' per diventare uno dei membri dell'Istitut of Master of Beer nel mondo. (ANSA).