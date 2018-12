Dipendenze, in Molise numeri allarmanti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 OTT - 'Molise 3s - senza sostanze stupefacenti': è il progetto che si sta portando avanti grazie all'impegno di diverse istituzioni della provincia di Campobasso per prevenire il fenomeno delle tossicodipendenze e più in generale delle altre dipendenze quali alcol e gioco d'azzardo.

In Molise i dati sono allarmanti. "Siamo al quarto posto in Italia - ha detto il direttore sanitario dell'Asrem, Antonio Lucchetti - per numero di accessi (7 per mille) ai Servizi per le dipendenze (Serd), in sostanza i pazienti in trattamento sono 2.300". Per quanto riguarda invece l'uso di oppiacei la media nazionale è del 3 per mille, in Molise è del 4 per mille. Tra le emergenze, anche quelle che riguardano l'abuso di alcol e il gioco d'azzardo "due nemici - ha osservato Lucchetti - che si stanno progressivamente infiltrando anche tra i giovanissimi".