Toma, Stroke unit al 'Cardarelli'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 OTT - Nei prossimi mesi all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso sarà attivato il servizio di pronto intervento (Stroke unit) con annessa Unità operativa di Neurologia per il trattamento di patologie tempo dipendenti, in particolare ictus, e il day hospital con 14 posti letto. Lo ha annunciato il presidente della Regione Molise Donato Toma.

"Abbiamo individuato insieme al direttore generale dell'Asrem e al direttore generale per la Salute della Regione le priorità e abbiamo deciso di finanziare l'istituzione della Stroke unit". A carico dell'Asrem ci sono costi relativi all'acquisto, già effettuato, delle attrezzature; la Regione finanzierà, con fondi per infrastrutture sanitarie del 'Patto per il Molise', circa 1,2 milioni, interventi per la messa in sicurezza dei locali.

Toma ha annunciato l'inaugurazione imminente del nuovo reparto di Nefrologia e dialisi all'ospedale 'Caracciolo' di Agnone (Isernia).



