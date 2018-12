(ANSA) - ISERNIA, 9 OTT - Si allontana da casa e perde l'orientamento perché malato: un 85enne di Isernia è stato rintracciato dai Poliziotti di Quartiere grazie alla segnalazione di un isernino. Il figlio aveva appena denunciato la scomparsa dell'anziano genitore soccorso dai poliziotti in via XXIV Maggio. Era in stato confusionale, ma non è stato necessario il ricovero in ospedale, L'anziano, infatti, è stato affidato al figlio ed è tornato a casa. (ANSA).