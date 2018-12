A San Giuliano dal Kenya per la comunità

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA (CAMPOBASSO), 8 OTT - Dal Kenya a San Giuliano di Puglia a sostegno della comunità. Sono le suore di Maria Immacolata di Nyeri (Kenya) che hanno celebrato nel paese in provincia di Campobasso, nel fine settimana, il centesimo anniversario dalla fondazione, ricorrenza in Africa il prossimo 24 ottobre. Una giornata speciale a San Giuliano di Puglia dove le sei religiose sono impegnate con il servizio pastorale che le porterà a Santacroce di Magliano e a Termoli, nella parrocchia di San Pietro. Si tratta della congregazione fondata da monsignor Filippo Perlo, uno dei primi quattro missionari della Consolata in Africa. Suor Consolata, Suor Lucy, Suor Lydia, Suor Luciana, Suor Mary e Suor Wilfridah si sono integrate molto bene a San Giuliano di Puglia e si dedicano alle famiglie meno abbienti. Tra qualche giorno, in occasione del centenario, torneranno in Kenya insieme ad alcuni molisani.

