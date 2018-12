75 anni fa Campobasso era Canada Town

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 OTT - 14 ottobre 1943: l'esercito Canadese, facendo breccia nella resistenza nazifascista, riesce a entrare a Campobasso e a liberare la città dall'occupazione tedesca. Dopo pochi giorni in centro nascono strade come Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Scart Street. Sono passati 75 anni e per non dimenticare la liberazione del capoluogo, il Rotaract Club, in collaborazione con Rotary Club, Borghi della lettura, Molihub e Associazione Centro storico, ripropone la rievocazione storica di 'Canada Town', grazie anche ad una rete di patrocini realizzata dall'Ambasciata Canadese in sinergia con la Provincia e il Comune di Campobasso. Si parte sabato 13 ottobre, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune con un appuntamento dedicato ai giovani. Nel pomeriggio, alle 17, sempre a Palazzo San Giorgio, un incontro pubblico sul tema: 'Quando Campobasso divenne Canada Town'. Domenica 14 sarà possibile , su prenotazione, prendere parte alla visita guidata alla riscoperta dei luoghi rinominati dai Canadesi.