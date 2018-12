Maltempo, allerta gialla in Molise

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 2 OTT - Allerta gialla della Protezione civile in Molise. "Dalla mattina del 2 ottobre e per le prossime 9-12 ore si prevedono: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio temporale, specie sulle zone occidentali e sulla dorsale appenninica, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati". I bollettini meteo saranno pubblicati anche nel sito web del Comune di Termoli in un'apposita sezione: www.termoli.gov.it. In caso di allerta di livello giallo, arancione e rosso, il Comune dirama l'avviso anche alla stampa e su tutti i media dell'Ente come le pagine social e il servizio whatsapp gratuito "Comune Informa" a tutte le persone che hanno aderito. "Abbiamo voluto aggiungere questo servizio di comunicazione - spiega il sindaco Angelo Sbrocca - perché i nostri cittadini siano sempre informati sulle condizioni meteo e abbiano consapevolezza delle allerte meteo.

Questo perché troppo spesso, si genera allarmismo sulle condizioni meteo e i rischi per i nostri cittadini". (ANSA).