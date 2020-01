Hotel Olbia per partorienti La Maddalena

n posto in albergo o in B&B a Olbia per le partorienti in arrivo da La Maddalena. Per agevolare la trasferta delle donne in procinto di partorire al "Giovanni Paolo II", la Assl di Olbia ha avviato un'indagine di mercato relativo all'ospitalità alberghiera ed extra alberghiera, da indicare poi alle partorienti residenti nella cittadina dell'arcipelago dove non è più attivo il punto nascita dell'ospedale. "Con questa ricerca - spiega la Assl in una nota - intendiamo mitigare il disagio delle partorienti residenti a La Maddalena, derivante dalla condizione di insularità e dalle difficoltà di trasporto via mare, così da redigere un elenco di attività che vorranno offrire tariffe agevolate, facilitando le partorienti nella ricerca di una struttura che le ospiti nel periodo della gravidanza". Le comunicazioni dovranno essere inviate alla Assl all'indirizzo dir.asslolbia@pec.atssardegna.it, entro il prossimo 10 febbraio.