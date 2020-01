Frana nel Nuorese, chiusa strada

A causa delle abbondanti piogge di questi giorni, un costone è franato all'ingresso dell'abitato di Ulassai, in Ogliastra, all'incrocio tra la strada provinciale 11 e via Duca degli Abruzzi. La provinciale è stata chiusa al Km 5 per precauzione e anche per l'urgenza di effettuare ulteriori accertamenti sulle possibili evoluzioni delle frane. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Jerzu e i tecnici del Comune e della Provincia: saranno loro a procedere con analisi approfondita del terreno per decidere poi sugli eventuali interventi.



Data ultima modifica 21 gennaio 2020 ore 16:49