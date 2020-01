Brico, sit-in contro i licenziamenti

Presidio permanente da questa mattina davanti all'ingresso della Città mercato Auchan Marconi a Pirri.

Bandiere e striscioni per protestare contro la chiusura per ristrutturazione del Brico center, che rischia di mandare a casa 19 lavoratori dall'1 marzo. "Ha deciso di chiudere - spiega Federico Angius della Usb, il sindacato che ha promosso la manifestazione - senza reimpiegare in Sardegna i lavoratori, proponendo qualche piccolo incentivo e trasferimenti nella penisola".

La manifestazione - continua il sindacato - è indetta per chiedere maggiori garanzie sul futuro occupazionale e sensibilizzare la clientela sulla vertenza. I tempi sono strettissimi.

"La chiusura del Brico - ha spiegato Angius - è prevista per l'1 marzo. Noi staremo in presidio in attesa di qualche novità e cercheremo di coinvolgere anche i politici locali e regionali.

Non abbiamo capito nemmeno noi quali siano le reali intenzioni dell'azienda. L'unica cosa certa è che i dipendenti, alcuni sono lì da 25 anni, alla fine di febbraio non avranno più il loro lavoro".