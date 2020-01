JLo vorrebbe vivere in Italia. Sindaco Cagliari, "vieni qui"

"Cara Jennifer, vieni a vivere a Cagliari. Ti aspettiamo". Non è una provocazione, ma un invito quello del sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu, che ha preso la palla al balzo dopo l'intervista rilasciata da JLo a Vanity Fair. "Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia oppure dall'altra parte del mondo - ha confessato l'attrice e cantante alla rivista che l'ha messa in copertina con Eddie Murphy e Renee Zellweger - per vivere una vita un po' più semplice in mezzo alla natura".

Per Jennifer, che vive vicino a Los Angeles e lo scorso anno ha messo in vendita la suo appartamento di lusso a New York, sarebbe "fantastico andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l'odore". Una vita meno frenetica per godersi un ritmo lento delle giornate, a contatto con la natura e in un clima decisamente propizio.

"Ho io la soluzione che fa per te, la città perfetta che cerchi - le risponde il primo cittadino sardo - Cagliari non è proprio piccola ma ti invito a venire a vivere qui, troverai tutto ciò che ti serve: la possibilità di riprendere gli spazi della propria vita, camminare per le vie del centro senza improbabili scocciatori, a contattato con gente discreta e attenta a non oltrepassare la privacy altrui, proprio come siamo noi sardi e cagliaritani".

Ma non solo. "C'è sempre un aeroporto efficiente che permette di spostarsi tranquillamente ovunque, e luoghi dove, invece, nascondersi, riposarsi, dedicarsi a se stessi evitando i ritmi frenetici delle grandi città", aggiunge Truzzu sponsorizzando anche le World Series dell'America's Cup in programma dal 23 al 26 aprile 2020. Non sarebbe la prima volta che una star di Hollywood decide di comprare casa in Italia. George Clooney possiede una villa sul Lago di Como, Leonardo DiCaprio ha un attico a Verona, Colin Firth aveva preso una casa vicino a Perugia e Meryl Streep in Puglia.



Data ultima modifica 16 gennaio 2020 ore 16:24