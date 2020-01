Apre Palazzo Doglio,primo 5 stelle a Cagliari

Da un edificio degli anni '20 apre a Cagliari Palazzo Doglio, un gioiello architettonico con i suoi decori Liberty che ornano le facciate originarie. L'albergo di lusso fa parte dell'esclusivo circuito della Leading Hotel of the World, ha 72 camere ed è stato realizzato con un un investimento di oltre 30 milioni di euro. La proprietà è la stessa del Forte Village, il complesso turistico alberghiero di Santa Margherita di Pula. La struttura va a colmare l'assenza di un hotel a cinque stelle a Cagliari.

L'apertura è prevista il 27 febbraio prossimo nello spazio a pianta trapezoidale tra le centrali vie Logudoro, Goceano e Nuoro. Si reintegra così nella città un pezzo importante della storia di Cagliari rimasto chiuso per anni, sede per un periodo della Prefettura. Un hotel di primo livello con otto suite, dotato di un'ala residenziale con appartamenti privati di pregio e una corte pedonale che ospita tre ristoranti, tra cui l'Osteria del Forte. Qui si potranno degustare le ricette dello chef Alessandro Cocco e della sua brigata, dove si recupera l'arte della pasta fatta in casa. Ancora boutique, una spa da 400 mq con 3 cabine per i trattamenti, ma anche spazi per installazioni e mostre di arte contemporanea. Con l'apertura dell'hotel, infatti, sarà inaugurato anche Teatro Doglio, in via Logudoro, un'autentica scoperta che dopo 37 anni dalla sua chiusura, grazie agli interventi di recupero, restituisce a Cagliari un indirizzo per appuntamenti musicali e teatrali. Ma anche per convegni e presentazioni. Capienza massima mille persone.

Alcune camere dell'albergo si affacciano sulla basilica paleocristiana di San Saturnino. La corte interna sarà impreziosita, oltre che da ballatoi e loggiati di foggia Liberty che la precedente ristrutturazione aveva ignorato, da un'imponente portale di ingresso e da una scenografica fontana al centro della piazza.

