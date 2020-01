Scaricavano rifiuti, bloccati camionisti

Sono stati sorpresi mentre svuotano i cassoni di alcuni camion pieni di masserizie e rifiuti provenienti da lavori di manutenzione in un'area sterrata e sono stati fermati. Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Noe è scattato a Senorbì. I militari dell'Arma hanno bloccato gli autotrasportatori mentre si recavano nella zona industriale. Sono attualmente in corso gli accertamenti per verificare le autorizzazioni in possesso dalla ditta. Nel caso si trattasse di una discarica abusiva l'area potrebbe essere sequestrata con le conseguenti sanzioni per camionisti e proprietario. Il controllo non è passato inosservato, molti operai che lavorano nell'area industriale hanno visto i mezzi dei carabinieri e i camion fermi, interrogandosi su cosa fosse accaduto. L'operazione non è ancora conclusa.