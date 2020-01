Iglesias, raccolta indumenti per i poveri

L'Associazione Casa Emmaus, che da anni affronta i problemi di grave disagio sociale sul territorio, ha unito le sue forze con quelle del Volontariato Vincenziano della parrocchia di San Pio X e delle Acli di Iglesias per dare vita a "L'Armadio Solidale", un servizio rivolto alle persone in difficoltà della comunità cittadina. Due gli obiettivi: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di donare, a chi è meno fortunato, capi di vestiario puliti e in buone condizioni di usura, prevenendo gli sprechi e diminuendo anche lo smaltimento dei rifiuti; garantire alle fasce di popolazione bisognose la possibilità di dotarsi di capi di abbigliamento estivi e invernali e di attrezzature per i figli. La raccolta si svolge il giovedì dalle 9.30 alle 12.30, mentre il servizio di distribuzione di scarpe, vestiario e attrezzatura varia alle famiglie indigenti è aperto nella stessa fascia di orario il martedì e il venerdì. La sede è quella delle Acli di Iglesias, in via Crocifisso 90. Per garantire la trasparenza verso chi darà la sua disponibilità a donare, è previsto un programma che contabilizza quanto viene offerto alle persone in difficoltà. Il rendiconto annuale sarà reso pubblico.

"Il progetto dell'Armadio Solidale è fra le iniziative che ci permettono di avere un rapporto speciale con le persone in difficoltà nel nostro territorio - dice Paola Piras, presidente Gruppo Vincenziano della parrocchia - iniziative che svolgiamo sempre riferendoci al nostro parroco, Don Giorgio Fois. Speriamo che possano arrivare buoni frutti". "Casa Emmaus offre un servizio presente e senza clamori alla città - spiega Giovanna Grillo, direttrice dell'Associazione Casa Emmaus - Insieme alle istituzioni e agli altri enti che si occupano di volontariato, si spende ogni giorno per venire incontro alla difficoltà delle persone che soffrono. Il progetto dell'Armadio Solidale rappresenta un'opportunità rivolta a chi ha bisogno e un'occasione per la città per donare ed essere presenti in maniera concreta nei confronti di chi ha meno degli altri".

