Spaccio in centro a Cagliari, 4 arresti

Una presenza costante, quasi 'militare' in via Roma a Cagliari, almeno 50 episodi di spaccio al giorno, decine e decine di clienti, tra operai, professionisti e anche ragazzi minorenni. Non si spostavano mai da quella panchina davanti ai portici i dieci cittadini stranieri, otto gambiani e due senegalesi, destinatari delle ordinanze di custodia cautelare eseguite dagli investigatori della Squadra mobile, per loro era la centrale dello spaccio di hascisc. In carcere sono finiti i gambiani Samba Bobb, 28 anni, Badara Camara, di 30, e Muhammed Fikjera, di 29; ai domiciliari Fansou Fofanna, 36 anni del Senegal. Per gli altri è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Uno degli stranieri è ancora irreperibile. Per tutti l'accusa è di spaccio di droga in concorso.

Le indagini della Mobile sono partite nel settembre scorso e sono proseguite fino a metà novembre. Gli investigatori hanno monitorato l'attività di spaccio condotta dagli immigrati, tutti richiedenti asilo e in attesa della decisione del ricorso presentato dopo la bocciatura della domanda, accertando decine e decine di episodi di spaccio. Si piazzavano sempre in quella panchina, punto nodale in cui transitano spesso anche i crocieristi ai quali a volte avrebbero proposto l'acquisto di droga. Erano sempre pronti a rispondere alle richieste dei clienti: qualcuno prendeva il denaro, gli altri recuperavano la droga nascosta in aiuole e anfratti lungo la strada.

Nel corso dei mesi gli agenti della Squadra volante hanno arrestato o denunciato qualcuno di loro, ma non è servito a fermare l'attività di spaccio. Ieri sono arrivate le ordinanze. "La Polizia è presente in ogni zona della città - ha evidenziato il dirigente della Squadra mobile, Roberto Pititto - abbiamo restituito un'area ai cittadini e continueremo a monitorare la situazione".

Data ultima modifica 10 gennaio 2020 ore 10:23