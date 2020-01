Pitti Uomo: Marras presenta divise Cagliari da L.B.M. 1911

Lo stilista Antonio Marras ha presentato le nuove divise che ha disegnato per il Cagliari Club, realizzate da Lubiam con il brand L.B.M.1911. L'azienda italiana leader nel menswear sartoriale d'alta gamma diventa così il fashion sponsor dei rossoblù per la storica stagione del centenario.

Le divise ufficiali della squadra sono state realizzate su misura con tessuti selezionati, 100% lana peso four seasons natural stretch, per una perfetta perfomance durante le trasferte. Per i giocatori è stato scelto un abito check, con giacca modello tre bottoni stirato a due, decostruita, con la spalla montata a camicia, dalla caduta naturale; un outfit ricercato che al contempo garantisce comfort ed estrema adattabilità ai movimenti. Il look è completato da pantaloni ad una pince e fondo con risvolto. La dirigenza invece indosserà un abito Principe di Galles fuso, con gilet doppiopetto e pantaloni con una pince. Entrambe le divise sono state personalizzate con una fodera speciale appositamente studiata per il centenario. I capi sono contraddistinti da dettagli squisitamente sartoriali, come impunture AMF, fezzini con asole aperte, bottoni pregiati.

Un connubio naturale quello tra il Cagliari Calcio e Antonio Marras, legati al territorio dal forte senso di appartenenza. Anche la scelta di collaborare in questo progetto con il brand L.B.M.1911 non è stata casuale: un'azienda di tradizione centenaria, che ha già lavorato recentemente con il figlio di Antonio, Efisio, realizzando una capsule collection presentata proprio a Pitti a gennaio 2019. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanze dei dirigenti e della squadra, i vertici di Lubiam e Antonio Marras con sua moglie Patrizia.