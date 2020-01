Cargo incagliato, recupero carburante

Proseguono senza sosta le operazioni di monitoraggio della zona e recupero dei lubrificanti e del carburante presente all'interno del cargo Cdry Blu, incagliato sulla costa sudovest dell'isola di Sant'Antioco.

Nella zona stanno operando il battello antinquinamento Naitan, che si sta occupando del costante controllo dell'area insieme con una motovedetta della Guardia costiera di Sant'Antioco.

Altri sopralluoghi sono stati eseguiti con l'utilizzo di un elicottero e dell'imbarcazione Jif Helios, noleggiati dalla società Smit Salvage. In queste ore sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della nave con il prelievo del carburante e del lubrificante. Ogni fusto viene poi trasportato in porto a Sant'Antioco per il successivo smaltimento.

Al momento non è possibile stabilire quando tutte le operazioni saranno ultimate.

Data ultima modifica 06 gennaio 2020 ore 19:22