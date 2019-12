Artigianato e agroalimentare al Bastione

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Sarà la Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy ad ospitare la terza edizione di Tipicità, manifestazione organizzata dall'Associazione Imparis in collaborazione con il Comune di Cagliari.

Da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre l'artigianato e l'agroalimentare saranno protagonisti tra gli archi della Passeggiata, un luogo della città che riapre al pubblico, dalle 10 alle 21,30, con ingresso libero, con un evento che offre a cittadini e turisti la possibilità di conoscere meglio i manufatti di eccellenza, la loro storia, la vera lavorazione, e ancora i prodotti dell'agroalimentare e dell'enogastronomia regionale tipici e di partecipare al contempo ad attività culturali legate alle tradizioni sarde.

All'evento prendono parte 50 aziende tra artigiani e produttori. Sono previsti show coking e degustazioni guidate organizzate dal presidio Slow Food e Onav, aperitivi a km Zero, animazione e laboratori creativi per bambini.

Una particolare sensibilità verso il sociale caratterizza l'associazione Imparis, per questo motivo all'interno dello spazio espositivo saranno accolte alcune associazioni che operano nel volontariato. Le cinque giornate saranno animate da momenti itineranti di musica tradizionale sarda. Tipicità vuole offrire alla città metropolitana, ai turisti e ai sardi tutti, un ulteriore momento di incontro e relazione nel ritrovato spazio della Passeggiata coperta del Bastione Saint Remy. Si tratta inoltre di una mostra mercato, e sarà quindi anche un'ottima occasione per suggerire idee originali per regali di Natale e souvenir esclusivamente creati in Sardegna.

La rassegna è stata presentata in Municipio dal sindaco Paolo Truzzu con l'assessore delle Attività Produttive Alessandro Sorgia, Barbara Fanunza presidente dell'Associazione Imparis e promotrice di Tipicità. "Con questa manifestazione - ha detto Truzzu - abbiamo voluto riqualificare l'apertura della Passeggiata Coperta perché associando la location ai prodotti di qualità, abbiamo voluto dare una nuova connotazione al bello".

