Lirico: Concerto di Natale in 5 chiese

Il Coro del Teatro Lirico di Cagliari va in tournée per il tradizionale Concerto di Natale. Sarà diretto da Donato Sivo mentre l'accompagnamento al pianoforte è affidato ad Andrea Mudu. Cinque le tappe in altrettante chiese tra Monserrato, Dolianova, Sestu, Quartu Sant'Elena e Cagliari. Si parte giovedì 12 dicembre, alle 19, nella Chiesa di San Giovanni Battista de La Salle a Monserrato; repliche il 13, alle 20, nella Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova; il 14, sempre alle 20, sarà ospitato nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Sestu; giovedì 19, alle 20.30, nella Basilica di Sant'Elena Imperatrice di Quartu. Si chiude a Cagliari con un duplice appuntamento: il 20, alle 20.30, e il 21, alle 11.30, nella Chiesa di San Paolo.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di circa 50 minuti. In programma: Gloria in excelsis Deo da Gloria in Re maggiore RV 589 di Vivaldi; Allelujah! da Messiah HWV 56 di Händel; Ave Verum Corpus K 618 di Mozart; An die Freude (Inno alla gioia)da Nona Sinfonia in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 di Beethoven; O Signore, dal tetto natìo da I Lombardi alla prima crociata di Verdi; Fuoco di gioia da Otello di Verdi; Din don, suona vespero ("Coro delle campane") da Pagliacci di Ruggero. Leoncavallo; The First Noel (canto tradizionale inglese); Naschid'est (canto tradizionale sardo); A Christmas Festival di Leroy Anderson.