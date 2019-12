Le Sardine sbarcano a Sassari e Olbia

Il movimento della Sardine sbarca con due flash mob anche nel nord Sardegna. Reduci dal successo di Cagliari, con 5mila persone in piazza Garibaldi, gli antisalviniani si danno appuntamento a Sassari e Olbia per il 14 dicembre con due iniziative: rispettivamente in piazza Fiume alle 18.30 e in piazzetta Dionigi Panedda alle 17.30.

Organizzano i gruppi "6000 Sardine Sassari" e "Sardine galluresi", entrambi hanno aperto dei profili Facebook per coordinare le proteste. Si andrà avanti con i flash mob sino alle 19. "Siamo 'Isolani non Isolati', connessi e in sintonia con lo straordinario moto di popolo che attraversa le piazze delle città italiane e sarde. Per questo il nostro flash mob sarà propositivo, aperto, allegro, colorato - spiegano - Proponiamo, chiediamo, pretendiamo una sensibilità nuova, democratica, diffusa, pacata, concreta". "Il nostro - chiariscono le Sardine isolane - è un esercizio e una pratica di libertà, per prevenire derive autoritarie".