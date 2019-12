Forestas: Giunta,ok fondi stabilizzazioni

La Giunta regionale si è impegnata a stanziare già dal prossimo gennaio le risorse finanziarie necessarie alla stabilizzazione dei 1168 precari di Forestas. E' quanto emerge dal confronto al quale oggi hanno partecipato gli assessori dell'Ambiente e degli Affari generali, Gianni Lampis e Valeria Satta, con i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.

Nei prossimi giorni, non appena sarà ufficializzata la nomina, il commissario di Forestas prenderà in mano la partita.

Nonostante l'impegno dell'esecutivo, però, le sigle non rinunciano alla manifestazione in programma domani, dalle 10, davanti a Villa Devoto. D'altra parte i sindacati chiedevano priorità assoluta e certezza della stabilizzazione entro il 31 dicembre. "Nel prendere atto delle informazioni forniteci dagli assessori confermiamo il giudizio di insoddisfazione per la mancanza di certezza sui tempi e modi dell'assunzione e di risultati concreti promessi entro gennaio", spiega la segretaria regionale Flai, Anna Rita Poddesu. "Quindi andiamo avanti con la nostra mobilitazione e confermiamo pertanto la manifestazione in programma domani".

Al momento attuale, "restano irrisolti i nodi e le riserve evidenziate dal sindacato, che potremmo davvero ritenere superate quando verranno stabilizzati tutti 1168 lavoratori coinvolti".

Flai Cgil fa anche sapere che attende una convocazione del presidente Solinas in concomitanza con la manifestazione di domani, per affrontare il tema di Forestas in generale e ottenere le necessarie rassicurazioni sul percorso da intraprendere, compresa la conferma dell'imminente nomina del commissario e, quindi, dei suoi primi atti.