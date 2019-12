La rapper Viscuso in finale Music Fest

La nuova musica made in Sardegna verso l'Europa. Lavinia Viscuso, di Quartu Sant'Elena, 25 anni appena compiuti, rappresenterà l'Italia nella categoria rapper al Tour Music Fest - The European Music Contest. E' il più grande concorso internazionale per rapper emergenti che si svolgerà il 7 dicembre all'Auditorium Massimo di Roma. La giovane artista è, unica sarda, tra i 27 finalisti della competizione, e una delle tre nella sua categoria. Prima ha sbaragliato la concorrenza in Italia arrivando in vetta alla categoria rapper, 20mila i concorrenti di tutte le sezioni, e ora dovrà competere con due concorrenti europei, un inglese e un duo spagnolo.

La giuria, presieduta dal maestro Mogol e Kara Dioguardi, valuterà il suo percorso e la sua esibizione. Un'occasione di visibilità e confronto, come nella mission del Tour Music Fest, che porterà l'artista della Sardegna a concorrere a livello europeo. In palio aiuti concreti al lancio professionale degli artisti e occasioni di formazione importanti con tour in tutta Europa.