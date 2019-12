Midollo osseo, appello giovane Sennori

Mobilitazione a Sennori per salvare la vita a Giovanni, un giovane del posto che ha urgente bisogno di un trapianto di midollo osseo. L'appello, lanciato dalla locale sezione Avis e dall'amministrazione comunale, è rivolto a tutti i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Un invito a donare il sangue e iscriversi al Registro dei donatori di midollo osseo.

"Giovanni si è ammalato e dieci mesi fa si è sottoposto a un autotrapianto a Milano - spiega la presidente dell'Avis di Sennori, Maria Franca Muresu - purtroppo il male si è ripresentato e i genitori di Giovanni non sono compatibili per il trapianto di midollo. Suo fratello è compatibile solo al 50%, e allora sua mamma, Alessandra, chiede aiuto domandandovi, se vi sentite generosi, altruisti e sensibili alle sofferenze del prossimo, di iscrivervi al Registro dei donatori di midollo osseo".

Per la tipizzazione e l'iscrizione al registro è sufficiente sottoporsi a un piccolo prelievo di sangue che servirà per stabilire la compatibilità con l'ammalato, che in genere si verifica una volta su 100mila. "Per Giovanni, ma anche per tanti altri ammalati, chi vuole donare una speranza e salvare una vita, diventi donatore, domenica venga in sede e si iscriva al Registro dei donatori di midollo osseo".