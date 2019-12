Allerta temporali e vento in Sardegna

Scatta una nuova allerta meteo in Sardegna per forti temporali e vento di burrasca. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso valido dalle 9 alla mezzanotte di mercoledì 4 dicembre sul versante orientale e meridionale dell'Isola. Si prevedono precipitazioni estese, localmente con elevati cumulati d'acqua che nel corso della giornata sfoceranno in violenti temporali, accompagnati da raffiche di vento sino a burrasca in prevalenza dai quadranti orientali. Le zone più colpite, dove sarà in vigore l'allerta arancione, sono il Campidano e l'Iglesiente e il bacino Flumendosa-Flumineddu. Nel resto della Regione la criticità segnalata è in giallo.