"Oscar del Turismo", trionfa la Sardegna

La Sardegna dell'industria turistica conquista la ribalta internazionale con due importanti riconoscimenti. Il Forte Village di Santa Margherita di Pula è il migliore resort al mondo, e anche per L'Arbatax Park, in Ogliastra, un titolo mondiale, il miglior Eco Resort.

I risultati sono arrivati in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards 2019, che si è tenuta in Oman, alla Royal Opera House Muscat. Si tratta degli Oscar del Turismo istituiti per riconoscere e celebrare le eccellenze in tutti i settori chiave di quest'industria. Per il Forte Village a questo premio, riconfermato per ben 22 anni consecutivi, si aggiungono i due titoli di World's Leading Sports Academy 2019 e World's Leading Sports Resort 2019, un tributo alla sua offerta sportiva senza pari. Riconoscimenti a testimonianza dell'unicità nel settore dell'ospitalità a livello mondiale del Resort diretto e amministrato da Lorenzo Giannuzzi dal 1994.

Si tratta di un altro importante riconoscimento a livello internazionale anche per L'Arbatax Park, primo classificato ai World Travel Awards 2019. Un risultato che conferma e valorizza quello ottenuto lo scorso giugno a Madeira, quale "Miglior Eco Resort d'Italia", e accredita la Struttura come il vero punto di riferimento per il turismo eco-sostenibile mondiale.