Olbia, riapre via dell'Unità d'Italia

Sebbene siano ancora in corso i lavori resi necessari dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, via dell'Unità d'Italia riapre al traffico. L'ha deciso il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. "È uno degli snodi più trafficati della città, collega tra loro vie ad alta intensità di percorrenza come via Vittorio Veneto e la rotatoria di S'Artiglieria", spiega Nizzi, dichiarandosi "soddisfatto di poter comunicare ai concittadini il ritorno alla normalità anche se il cantiere non è ancora concluso".

Per aprire la strada in entrambe le direzioni di marcia è stato necessario disporre la limitazione della velocità, il divieto di transito per i mezzi superiori a 3 tonnellate e mezzo, mezzi pubblici inclusi, e ai pedoni. A provocare il ritardo dei lavori di ripristino è stato un problema alla condotta fognaria che ha causato un notevole sversamento di liquami negli scavi, oltre alla necessità di ripristinare la condotta stessa. Si è poi proceduto alla risoluzione di alcune interferenze legate ai sottoservizi esistenti, poi tecnici e amministratori hanno atteso il via libera dei collaudatori e degli esperti intervenuti per una bonifica bellica.