Sigilli a 2 allevamenti illegali maiali

In due distinte operazioni gli agenti dell'Ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale ha scoperto e sequestrato due allevamenti clandestini di suini e ha contestato sanzioni per 20 mila euro.

La prima scoperta nelle campagne di Sestu in località "Is Fundalis" a ridosso della strada statale 131, i forestali, impegnati nei controlli per il contrasto alle discariche abusive, hanno rivenuto tra i rifiuti un recinto dove erano confinati 30 suini. Gli accertamenti hanno confermato che l'allevamento era completamente abusivo, privo di controlli sanitari e non censito come azienda zootecnica. Informato il servizio veterinario della Assl per procedere ai controlli, ora l'allevamento è sottoposto a sorveglianza sanitaria. Al titolare, un meccanico di Sestu, è stata elevata una sanzione di 10mila euro euro. Altri 59 maiali sono stati scoperti tenuti in un recinto in località S'Ibiscedda, a San Gavino. Anche in questo caso l'allevamento era privo di codice aziendale e senza alcun controllo sanitario. Per il proprietario multa da 10mila euro.

Per gli allevamenti suini abusivi si procederà ora a tutte le verifiche sanitarie per accertare le relative condizioni, dopodiché se gli animali non risulteranno sieropositivi o infetti e se le ulteriori irregolarità risultano rimosse, si potrà provvedere all'eventuale regolarizzazione.