Sanità: Aou Cagliari leader sui social

(ANSA) - CAGLIARI, 20 NOV - L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari si conferma leader in Sardegna e in Italia nella comunicazione sanitaria social e non solo. La pagina Facebook dell'Aou di Cagliari ha superato i 15.500 fan, mentre l'account Instagram ha ben 4.635 follower. Numeri da record per un'azienda pubblica, ancora di più per un'azienda sanitaria.

"La nostra idea - dice Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell'Aou di Cagliari - è che i social siano un ambiente importante per creare un rapporto forte con i cittadini. I social non possono essere usati come i vecchi medium, cioè solo per dare informazioni: la comunicazione social impone un dialogo costante con un continuo feedback e un rapporto che diventa sempre più forte".

I social stanno diventando sempre di più un luogo dove avere informazioni e poter risolvere i problemi in tempi rapidi. "I cittadini - prosegue Meloni - ci chiedono tantissime informazioni tramite messenger e direct: diamo una risposta a tutti e in tempi rapidissimi. Perché è questo che i cittadini oggi chiedono: velocità e puntualità nelle risposte. Abbattendo ogni barriera, temporale e fisica".

Comunicazione social non significa solo essere presenti sulle piattaforme web. "Per noi - prosegue il responsabile Comunicazione e relazioni esterne - essere social significa usare i metodi social anche nella comunicazione tradizionale: ne è un esempio il progetto Pronto Soccorso comunica, con il servizio di accoglienza del Policlinico Duilio Casula organizzato anche con il supporto del corso di laurea di Scienze della comunicazione, in particolare con gli studenti della professoressa Elisabetta Gola. Comunicare con i cittadini significa essere accanto a loro sempre". (ANSA).