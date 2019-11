Black out programmato in ospedale Olbia

Giovedì 21 novembre, dalle 6.30 alle 7.30, è in programma l'interruzione totale dell'energia elettrica in tutto l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Per questo motivo l'Ats-Assl di Olbia invita la popolazione a rivolgersi al Pronto soccorso solo in caso di effettiva urgenza.

L'intervento in programma, che riguarda manutenzioni improrogabili sugli impianti e per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, è stato programmato in questa fascia oraria al fine di limitare i disagi e non interferire con l'attività sanitaria ospedaliera, in particolare sulle sedute operatorie programmate e sul calendario delle visite ambulatoriali.

A causa del black out programmato non è però escluso che, nel corso della giornata, l'attività dell'ospedale possa subire dei rallentamenti. Ma Ats Assl Olbia assicura che non verrà "in alcun modo pregiudicata l'assistenza ai degenti o la presa in carico delle emergenze".