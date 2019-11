Aias: arrivano ispettori del ministero

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ordinato una ispezione sul caso Aias per verificare il rispetto del contratto di convenzione tra l'associazione che assiste i disabili e la Regione Sardegna e i livelli dei servizi erogati. Lo annuncia il consigliere regionale di Leu, Eugenio Lai.

"La decisione di attivare l'ispezione - spiega - arriva dopo le numerose note pervenute dai sindacati confederali, da alcuni deputati e dai consiglieri sardi di Leu". "A fronte dell'immobilismo della Giunta Solinas non posso che esprimere soddisfazione per la dura presa di posizione da parte del ministro - commenta Lai - e auspico che all'esito finale di tale ispezione ci sia una altrettanta consapevolezza per assumere le decisioni successive. Chi ha rispetto per i lavoratori, gli utenti e le rispettive famiglie non può accettare l'attuale situazione".

I dipendenti dell'Aias aspettano il pagamento di 12 mensilità e in queste settimane hanno moltiplicato le azioni di protesta per ottenere le spettanze. Nel frattempo, restano tesissimi i rapporti tra la Regione e l'associazione sul nodo debiti-crediti, un aspetto della vicenda che ha imboccato anche la via giudiziaria con il ricorso al concordato preventivo che ha bloccato sul nascere l'iter che avrebbe portato al fallimento dell'Aias.