Successo stand Barumini a mostra Francia

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - Anche dalla Francia arrivano nuove conferme: la Sardegna piace ai turisti e Barumini si conferma una delle mete più ricercate dell'isola per il turismo archeologico e culturale. A certificarlo è il successo di visitatori che si sono intrattenuti nello stand dedicato a Barumini al SITV Salon International du Tourisme et des Voyages a Colmar.

Un'occasione unica per i tanti curiosi che hanno visitato lo spazio della Fondazione Barumini Sistema Cultura in occasione della mostra "NUHAR 3D: dal taccuino alla realtà virtuale", che ha reso possibile far scoprire i tesori e le bellezze dell'area archeologica di Barumini in un'ottica tutta nuova. Perché grazie alle nuove tecnologie, tablet, rappresentazioni grafiche, video e immagini 3D i visitatori hanno potuto immergersi in un percorso virtuale all'interno di Su Nuraxi o di Casa Zapata, quasi a rivivere le giornate come gli antichi abitanti nuragici, in un vero e proprio viaggio indietro nel tempo per toccare con mano i tanti reperti che sono arrivati sino ai nostri giorni. Un percorso guidato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura dove l'archeologia si è unita all'innovazione tecnologica e reso possibile grazie all'impegno e al finanziamento della Regione Sardegna attraverso l'assessorato della Cultura e al progetto "Identity Lab".

"Il successo dell'importante fiera di Colmar conferma la bontà del grande sforzo del Comune, della Fondazione e della Regione Sardegna nell'ottica di un'efficace percorso di promozione del nostro patrimonio storico e archeologico in campo internazionale - ha detto il sindaco di Barumini Emanuele Lilliu e presidente della Fondazione - anche questo progetto, sviluppato in sintonia con gli obiettivi della Regione che sta investendo ingenti risorse per sostenere questi percorsi di valorizzazione culturale, ha permesso di consolidare la presenza di Barumini nei flussi turistici con la Francia, uno dei principali per la nostra comunità". (ANSA).



