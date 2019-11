Incendio in un palazzo a Cagliari

Momenti di paura all'alba in una palazzina a Cagliari, nel quartiere Is Mirrionis, a causa di un incendio scoppiato nelle cantine.

L'allarme è scattato intorno alle 5: le fiamme, le cui cause non sono state accertate, hanno bruciato masserizie e il materiale che si trovava nelle cantine. Le scale della palazzina di quattro piani si sono riempite di fumo e diverse famiglie per paura sono scappate in strada.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco con due autopompe e un mezzo con i respiratori. Sul posto anche le ambulanze del 118 e gli agenti della Squadra volante. I vigili del fuoco hanno subito arginato l'incendio e stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l'area.

Fortunatamente nessuno degli inquilini della palazzina è rimasto ferito o intossicato. Sono in corso le indagini per individuare le cause del rogo.

Data ultima modifica 15 novembre 2019 ore 11:45