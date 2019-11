Cinema e terrazza all'ex Manifattura

Un cinema, una terrazza panoramica sul porto di Cagliari, un'area di diverse migliaia di metri quadri che renderà la città molto più aperta anche a iniziative di carattere internazionale. Sono gli spazi della ex Manifattura Tabacchi che saranno ristrutturati e resi fruibili entro due anni. Lo ha annunciato la commissaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, in occasione della partenza della campagna dell'Ue "L'Europa nella mia Regione". "Una campagna - ha spiegato Alessandra Cardaci, responsabile della comunicazione della politica di coesione presso la Commissione Ue - per informare i cittadini sull'impatto dei fondi europei su progetti locali. Quello della ex Manifattura è stato identificato come emblematico ed è per questo che partiamo da qui".

Trasformare la struttura per eventi culturali è stato possibile grazie anche ai 10 milioni di risorse europee della programmazione 2007-2013, più altri 3 milioni della successiva 2014-2020. Poi il progetto "Fabbrica della Creatività", realizzato attraverso l'intesa tra Regione e Ue, ha fatto il resto, dando vita a un hub culturale. Tratto distintivo della campagna, che interessa tutta la Sardegna, sarà il totem interattivo, all'ingresso della ex Manifattura, che permetterà a cittadini e turisti di immortalare e condividere, anche sui social, la propria visita allo spazio creativo. Prevista un'azione di promozione digitale e sui social, più una cartellonistica lungo le strade. L'investimento totale del progetto ammonta a 10,4 milioni euro, di cui 9.660.000 provengono dai fondi europei (Programma operativo del fondo europeo di sviluppo regionale della Sardegna).