Petardo allo stadio, Daspo di 5 anni

Aveva cercato di portare all'interno della Sardegna Arena, domenica scorsa in occasione di Cagliari-Fiorentina, un petardo potenzialmente pericoloso e ora non potrà più entrare in nessuno stadio per cinque anni. Un Daspo - il provvedimento di allontanamento dagli stadi e dalle competizioni sportive - della durata appunto di cinque anni è stato emesso dal questore di Cagliari, Pierluigi D'Angelo, nei confronti di Patrizio Russo, il tifoso rossoblù di 57 anni arrestato dalla Polizia mentre entrava in Curva nord nascondendo nel marsupio un petardo "Black Thunder", da 33 grammi, classificato come pericoloso. In casa l'uomo nascondeva altri 163 petardi dello stesso genere e due fumogeni.