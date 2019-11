Scoperto laboratorio ketamina a Cagliari

La loro casa era diventata un laboratorio per preparare cristalli di ketamina, un anestetico per cavalli, con potenti effetti allucinogeni, noto come droga dello stupro. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari in una abitazione al confine tra i quartieri Is Mirrionis e Sant'Avendrace. Sequestrati 1,3 chili di ketamina, tra i più ingenti in Sardegna, per un valore al dettaglio di 360mila euro.

In carcere sono finiti Marco Floris, di 33 anni, e Ivana Andrea Pusceddu, di 27. Le indagini sono scattate alcune settimane fa, scaturite dall'attività di repressione dello spaccio in città. Marco Floris era conosciuto nell'ambiente come "Il chimico" e si faceva chiamare Iceman, dal protagonista della famosa serie Tv Bracking Bad, maestro nel confezionamento di cristalli di metanfetamine. Era lui, secondo quanto ricostruito dai militari, a tagliare e preparare la ketamina purissima, aiutato dalla 27enne. E' stato sorpreso in flagranza durante il blitz dei carabinieri nell'abitazione che condivideva con la giovane donna.