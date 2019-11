SuperEnalotto: 62mila euro a Sassari

(ANSA) - CAGLIARI, 6 NOV - Il SuperEnalotto ha fatto tappa anche in Sardegna: nell'ultimo concorso è stata centrata a Sassari una vincita con un "5" da 62.309,62 euro.

La schedina vincente è stata giocata dal fortunato scommettitore al Bar Tabacchi Firenze, in via Gorizia.

Il Jackpot, invece, vola a 28,6 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Sardegna il "6" manca dal 21 marzo 2015, quando proprio a Sassari arrivarono ben 9,5 milioni di euro. (ANSA).