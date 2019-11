Anziana rapinata in casa a San Sperate

Rapina in un'abitazione a San Sperate durante la notte. La vittima è un'anziana di 86 anni, il bottino ammonta a circa 20 mila euro.

Poco dopo l'1, tre malviventi con i volti coperti sono entrati nella casa dell'anziana che si trova all'inizio del paese, approfittando di una finestra lasciata socchiusa. Una volta dentro i tre si sono messi alla ricerca di oggetti di valore e denaro, rovistando in diverse stanze. Ma i ladri hanno fatto rumore e l'anziana, che dormiva in camera da letto, si è svegliata, iniziando a urlare. Uno dei malviventi con una mano sulla bocca - ma senza farle altra violenza - le ha impedito di continuare ad urlare, mentre gli altri hanno arraffato velocemente il denaro che c'era in casa, circa 20 mila euro. I tre sono poi fuggiti.

È stata la stessa anziana a fare scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Iglesias e della Stazione di San Sperate che hanno avviato le indagini.

La donna è stata visitata dai medici del 118. Nella rapina non ha riportato ferite, era solo spaventata e agitata. I carabinieri adesso stanno lavorando per risalire ai tre malviventi.

Data ultima modifica 06 novembre 2019 ore 11:28