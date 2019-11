Tamponamenti a Cagliari,traffico in tilt

Tre incidenti stradali senza gravi conseguenze hanno mandato in tilt la viabilità a Cagliari. I primi due incidenti, intorno alle 8, si sono verificati lungo il raccordo per la statale 195 in direzione del capoluogo, in un caso si sono scontrate tre auto e poco dopo, in un secondo tamponamento, sono rimaste coinvolte altre due vetture. Lungo la statale si sono formate code chilometriche di automobili e file anche sulle strade di collegamento. Un terzo incidente stradale si è verificato sull'Asse Mediano, all'altezza di via Cadello, mandando ulteriormente in crisi il traffico. La polizia municipale intervenuta sul posto ha cercato di far defluire le auto e rilevare i vari incidenti.